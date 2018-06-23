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Чилич на двух тай-брейках обыграл Кирьоса и вышел в финал турнира в Лондоне

Чилич на двух тай-брейках обыграл Кирьоса и вышел в финал турнира в Лондоне
Теннис / ATP

Хорват Марин Чилич (1) обыграл представителя Австралии Ника Кирьоса в матче 1/2 финала соревнований в Лондоне – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Чилича 11 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух имевшихся. Кирьос отметился 16 эйсами и тремя двойными ошибками. Взять подачу соперника Ник шансов не имел.

Соперником Чилича в решающем матче соревнований станет победитель пары Новак Джокович (Сербия) – Жереми Шарди (Франция).

Лондон 2018. 1/2 финала
23 июня 2018 года, суббота. 15:10 МСК
Марин
Чилич
Ник
Кирьос
7:6 7:6
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