Чилич на двух тай-брейках обыграл Кирьоса и вышел в финал турнира в Лондоне

Хорват Марин Чилич (1) обыграл представителя Австралии Ника Кирьоса в матче 1/2 финала соревнований в Лондоне – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).



Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Чилича 11 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух имевшихся. Кирьос отметился 16 эйсами и тремя двойными ошибками. Взять подачу соперника Ник шансов не имел.



Соперником Чилича в решающем матче соревнований станет победитель пары Новак Джокович (Сербия) – Жереми Шарди (Франция).