Мария стала первой финалисткой турнира на Мальорке, обыграв Кенин

Немка Татьяна Мария пробилась в финал турнира категории International на Мальорке (Испания), обыграв американку Софью Кенин в трёх сетах — 6:2, 2:6, 6:4. По личным встречам Мария повела со счётом 2-1. Для Татьяны это первый выход в одиночный финал WTA в карьере.



Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. Мария 9 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Кенин 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Эйсов у Софьи не было.



За титул Татьяна поспорит либо с латвийкой Анастасией Севастовой (3), либо с австралийкой Самантой Стосур.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.