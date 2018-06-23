Касаткина, Макарова, Кузнецова, Павлюченкова узнали соперниц в Истбурне

Состоялась жеребьёвка турнира категории Premier в Истбурне. После отказа первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп, от выступления на этих соревнованиях лидером посева стала вторая ракетка — датчанка Каролина Возняцки. Второй сеяной стала чешка Каролина Плишкова, третьей — её соотечественница, Петра Квитова, четвёртой — немка Анжелика Кербер. Также в Истбурне сыграют латвийка Елена Остапенко, россиянки Дарья Касаткина, Наталья Вихлянцева, Екатерина Макарова, Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.



Касаткина стала единственной российской теннисисткой, попавшей в посев, и, как и все сеяные, пропустит стартовый раунд. Её первой соперницей станет либо австралийка Саманта Стосур (WC), либо бельгийка Элисон Ван Эйтванк.



Пробившаяся через квалификацию Вихлянцева сыграет с Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Макарова встретится со словачкой Доминикой Цибулковой, Кузнецова — с гречанкой Марией Саккари, а Павлюченкова — с Сораной Кырстей из Румынии.

Полную сетку соревнований можно будет посмотреть на «Чемпионате».