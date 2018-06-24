«Ролан Гаррос» вернул Винчи трофей за победу в паре в 2012 году

Итальянка Роберта Винчи сообщила, что организаторы «Ролан Гаррос» вернули ей копию трофея за победу в парном разряде турнира в 2012 году вместе с соотечественницей Сарой Эррани, который был украден из её дома в Таранто летом 2017-го.

«На прошлой неделе „Ролан Гаррос“ вернул мне трофей, выигранный в 2012 году, который был украден. Большое спасибо!» — написала Винчи на своей странице в сети «Твиттер».

Ранее спортсменке, завершившей карьеру в 2016 году, вернули кубки за победу в одиночном разряде на турнире в Санкт-Петербурге — 2016 и в парном разряде на US Open 2012.