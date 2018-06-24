Соболенко объявила, что её тренером стал Дмитрий Турсунов

43-я ракетка мира белоруска Арина Соболенко подтвердила, что тренируется под руководством российского специалиста Дмитрия Турсунова. Ранее 20-летняя теннисистка работала со шведским тренером Магнусом Тидеманом.

«Это Дмитрий, мой тренер. Бойтесь все», — написала Соболенко на своей странице в сети «Инстаграм», опубликовав фотографию телефона, на котором открыт снимок Турсунова.

Дмитрий Турсунов, занимавший 20-е место в рейтинге АТР, перед сезоном 2018 года работал с олимпийской чемпионкой в парном разряде россиянкой Еленой Весниной.