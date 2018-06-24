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Павлюченкова одержала волевую победу над Кырстей в 1-м круге турнира в Истбурне

Павлюченкова одержала волевую победу над Кырстей в 1-м круге турнира в Истбурне
Теннис / WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова начала выступление на турнире в Истбурне с волевой победы над румынкой Сораной Кырстей со счётом 2:6, 7:5, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 21 минуту. 26-летняя уроженка Самары, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, исполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из 10 и проиграла три гейма на своей подаче. Анастасия завершила встречу с пятого матчбола.

Следующей оппоненткой Павлюченковой станет вторая сеяная чешка Каролина Плишкова. Этот поединок состоится в понедельник, 25 июня.

Истбурн (ж) 2018. 2-й круг
25 июня 2018 года, понедельник. 14:30 МСК
Анастасия
Павлюченкова
Каролина
Плишкова
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