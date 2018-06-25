Квитова: я не ожидала победы в Бирмингеме и того, что у меня будет пять титулов

Чешка Петра Квитова прокомментировала свою победу на турнире категории Premier в Бирмингеме (Великобритания), где она защитила прошлогодний титул, обыграв в финале словачку Магдалену Рыбарикову в трёх партиях — 4:6, 6:1, 6:2.



«Я совсем не ожидала, что выиграю здесь. Просто шла вперёд матч за матчем, радуясь, что играю в теннис на траве. Итоговый результат меня удивил. А ещё ни за что бы не подумала, что к этому моменту у меня будет пять титулов в сезоне. Очень рада этому.



Рыбарикова играет разнообразно, к этому нужно привыкнуть. Подача у неё тоже немного необычная. Мы вместе тренировались в один из дней перед турниром, но официальный матч — это совсем другое. Мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к её вращениям, подрезкам, ударам с лёта. У нас получился отличный боевой матч, мы играли больше двух часов. Надеюсь, зрителям понравилось», — приводит слова Квитовой официальный сайт WTA.