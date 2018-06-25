Надаль обошёл Федерера в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 25 июня испанец Рафаэль Надаль обошёл швейцарца Роджера Федерера и стал первой ракеткой мира. Хорват Марин Чилич поднялся на пятую строчку. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 34-й позиции.

Рейтинг ATP. 25 июня

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8720.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5755.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080.

5 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5060.

6 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4780.

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3835.

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635.

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110.

10 (10). Джон Иснер (США) — 3070.

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34 (32). Андрей Рублёв (Россия) — 1281...

40 (36). Карен Хачанов (Россия) — 1130...

59 (53). Даниил Медведев (Россия) — 917...

82 (76). Евгений Донской (Россия) — 706...

100 (94). Михаил Южный (Россия) — 571.