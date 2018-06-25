Шарапова опустилась на 24-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 25 июня россиянка Мария Шарапова опустилась на 24-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 25 июня

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7970.

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6745.

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550.

4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250.

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960.

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4685.

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610.

9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971.

10 (10). Мэдисон Кис (США) — 3536.

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14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3125…

24 (23). Мария Шарапова (Россия) — 1943...

29 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596...

35 (34). Екатерина Макарова (Россия) — 1330…

49 (50). Елена Веснина (Россия) — 1060...

57 (58). Светлана Кузнецова (Россия) — 964.