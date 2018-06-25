Пирс: победа в Лондоне очень много значит для нас с Континеном

Австралийский теннисист Джон Пирс поделился впечатлениями от победы на турнире в Лондоне в парном разряде. В финале он в дуэте с финном Хенри Континеном обыграл британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Суареса со счётом 6:4, 6:3.

«Эта победа очень много значит для нас. Я знаю, что в этом году мы выступаем не лучшим образом, но мы стараемся прибавлять. Перейти на травяное покрытие и провести четыре матча настолько свободно — это придаёт уверенности перед Уимблдоном», — приводит слова Пирса официальный сайт тура.