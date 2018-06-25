Ватутин не сумел выйти во второй раунд квалификации Уимблдона

Российский теннисист Алексей Ватутин (24) не сумел пробиться во второй раунд квалификации третьего турнира «Большого шлема» 2018 года — Уимблдона. На старте отборочных соревнований он в трёх партиях потерпел поражение от представителя Словении Блажа Ролы со счётом 4:6, 6:4, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

За выход в финальный раунд квалификации Рола поспорит с представителем Италии Лукой Ванни.

Матчи основной сетки Уимблдона-2018 стартуют 2 июля. Турнир завершится 15 июля.

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