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Истомин одолел Сеппи и встретится с Чеккинато на турнире в Истбурне

Истомин одолел Сеппи и встретится с Чеккинато на турнире в Истбурне
Теннис / ATP

Представитель Узбекистана Денис Истомин пробился во второй круг турнира в Истбурне (Великобритания), в трёх партиях обыграв итальянца Андреаса Сеппи со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут. Денис 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Истомин поспорит с итальянцем Марко Чеккинато (4).

Истбурн. Мужчины. Первый круг
Джаред Доналдсон (США) — Тейлор Фритц (США) — 6:7 (8:10), 6:3, 7:6 (7:3).

Истбурн (м) 2018. 1-й круг
25 июня 2018 года, понедельник. 13:00 МСК
Андреас
Сеппи
Денис
Истомин
3:6 7:6 6:7
Истбурн (м) 2018. 1-й круг
25 июня 2018 года, понедельник. 13:00 МСК
Джаред
Доналдсон
Тейлор
Фритц
6:7 6:3 7:6
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