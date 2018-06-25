Истомин одолел Сеппи и встретится с Чеккинато на турнире в Истбурне

Представитель Узбекистана Денис Истомин пробился во второй круг турнира в Истбурне (Великобритания), в трёх партиях обыграв итальянца Андреаса Сеппи со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут. Денис 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Истомин поспорит с итальянцем Марко Чеккинато (4).

Истбурн. Мужчины. Первый круг

Джаред Доналдсон (США) — Тейлор Фритц (США) — 6:7 (8:10), 6:3, 7:6 (7:3).