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Павлюченкова в трёх партиях проиграла Кар. Плишковой в Истбурне

Павлюченкова в трёх партиях проиграла Кар. Плишковой в Истбурне
Теннис / WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA Premier в Истбурне (Великобритания), уступив второй сеяной, чешке Каролине Плишковой, в трёх партиях — 4:6, 6:2, 3:6. По личным встречам Каролина повела со счётом 6-0.

Поединок продолжался 1 час 51 минуту. Плишкова 12 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Павлюченковой 2 эйса, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Следующей соперницей Плишковой станет или её соотечественница Барбора Стрыцова (14), или хорватка Донна Векич.

Истбурн (ж) 2018. 2-й круг
25 июня 2018 года, понедельник. 15:55 МСК
Анастасия
Павлюченкова
Каролина
Плишкова
4:6 6:2 3:6
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.
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