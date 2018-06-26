Вавринка: такой теннисист, как Маррей, никогда не утратит своей игры

Швейцарец Стэн Вавринка поделился впечатлениями от поражения в матче с британцем Энди Марреем в первом круге турнира в Истбурне (Великобритания) со счётом 1:6, 3:6.

«Такой теннисист, как Энди, никогда не утратит своей игры, это точно. Пропустив так много, требуется сделать акцент на физической подготовке. Сложно оценить его нынешний уровень, потому что для победы ему потребовалось не так много. Думаю, в целом он всегда сможет показывать свой привычный теннис. Надеюсь, он будет здоров и сумеет прибавить в ближайшие недели», — приводит слова Вавринки официальный сайт тура.