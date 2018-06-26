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Остапенко вышла в третий круг турнира в Истбурне, обыграв Канепи

Остапенко вышла в третий круг турнира в Истбурне, обыграв Канепи
Теннис / WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под пятым номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Эстонии Кайю Канепи со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Остапенко поспорит с победительницей матча Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Кики Бертенс (Нидерланды, 12).

Истбурн (ж) 2018. 2-й круг
26 июня 2018 года, вторник. 13:00 МСК
Елена
Остапенко
Кайя
Канепи
6:3 7:5
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