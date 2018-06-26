Остапенко вышла в третий круг турнира в Истбурне, обыграв Канепи

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под пятым номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Эстонии Кайю Канепи со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Остапенко поспорит с победительницей матча Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Кики Бертенс (Нидерланды, 12).

