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Победы Кербер, Квитовой и Конты — в обзоре 2-го круга турнира в Истбурне

Победы Кербер, Квитовой и Конты — в обзоре 2-го круга турнира в Истбурне
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в третий круг турнира в Истбурне (Великобритания), в двух партиях обыграв представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 6:3.

Видеообзор этого поединка доступен на «Чемпионате».

Британка Йоханна Конта победила сербку Александру Крунич со счётом 6:1, 6:3.

Видеообзор этого поединка доступен на «Чемпионате».

Чешка Петра Квитова оказалась сильнее представительницы Украины Катерины Бондаренко со счётом 7:5, 6:3.

Видеообзор этого поединка доступен на «Чемпионате».

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