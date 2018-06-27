Победы Кербер, Квитовой и Конты — в обзоре 2-го круга турнира в Истбурне

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в третий круг турнира в Истбурне (Великобритания), в двух партиях обыграв представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 6:3.

Видеообзор этого поединка доступен на «Чемпионате».

Британка Йоханна Конта победила сербку Александру Крунич со счётом 6:1, 6:3.

Видеообзор этого поединка доступен на «Чемпионате».

Чешка Петра Квитова оказалась сильнее представительницы Украины Катерины Бондаренко со счётом 7:5, 6:3.

Видеообзор этого поединка доступен на «Чемпионате».