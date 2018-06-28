Родина вышла в основную сетку Уимблдона

Российская теннисистка Евгения Родина (9) пробилась в основную сетку Уимблдона. В финальном раунде отборочных соревнований она обыграла представительницу Японии Майо Хиби со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Евгения 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 2 брейка.



Поединки основной сетки третьего турнира «Большого шлема» 2018 года стартуют 2 июля. Турнир завершится 15 июля.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.