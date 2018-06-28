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Соболенко в трёх сетах одолела Кар. Плишкову в 1/4 финала турнира в Истбурне

Соболенко в трёх сетах одолела Кар. Плишкову в 1/4 финала турнира в Истбурне
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира в Истбурне (Великобритания), в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Каролину Плишкову, посеянную под вторым номером, со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут. Арина 1 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в финал соревнований в Истбурне Соболенко поспорит с представительницей Польши Агнешкой Радваньской.

Истбурн (ж) 2018. 1/4 финала
28 июня 2018 года, четверг. 14:40 МСК
Арина
Соболенко
Каролина
Плишкова
6:3 2:6 7:6
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.
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