Соболенко в трёх сетах одолела Кар. Плишкову в 1/4 финала турнира в Истбурне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира в Истбурне (Великобритания), в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Каролину Плишкову, посеянную под вторым номером, со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут. Арина 1 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 брейков.



За выход в финал соревнований в Истбурне Соболенко поспорит с представительницей Польши Агнешкой Радваньской.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.