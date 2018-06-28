Монфис вышел в полуфинал турнира в Анталье

Француз Гаэль Монфис (4) обыграл испанского теннисиста Гильермо Гарсия-Лопеса в четвертьфинальном поединке травяных соревнований в Анталье – 7:6 (7:3), 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. На счету Монфиса 12 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 2 имевшихся. Двойных ошибок француз не допускал. Гарсия-Лопес отметился 3 подачами навылет и 3 двойными ошибками. Единственный добытый брейк-пойнт испанец реализовать не сумел.



В полуфинальном матче Монфис встретится со своим соотечественником Адрианом Маннарино.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.