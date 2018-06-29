Соболенко: игра А. Радваньской доставляет проблемы многим соперницам

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего матча с польской спортсменкой Агнешкой Радваньской в рамках полуфинала турнира в Истбурне (Великобритания). В четвертьфинале уроженка Минска обыграла чешку Каролину Плишкову (2) со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).



«Мне не приходилось играть против Радваньской, но я знаю, что её теннис очень неудобен для многих соперниц. Польская спортсменка прекрасно перемещается по корту, здорово читает и чувствует игру. Меня ждёт настоящее испытание», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.