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Ни один россиянин не сыграет на парном турнире Уимблдона

Ни один россиянин не сыграет на парном турнире Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

В Лондоне состоялась жеребьёвка мужского парного турнира Уимблдона. В итоговой сетке не оказалось ни одного представителя России. Лидеры посева начнут турнир следующим образом:

Оливер Марах / Мате Павич (Австрия / Хорватия, 1) – Федерико Дельбонис / Мигель-Анхель Рейес-Варела (Аргентина/Мексика)

Лукаш Кубот / Марсело Мело (Польша / Бразилия, 2) – Джонни О'Мара / Люк Бамбридж (Великобритания)

Хенри Континен / Джон Пирс (Финляндия / Австралия, 3) – Максимо Гонсалес / Николас Джарри (Аргентина/Чили)

Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю (Франция, 4) – Роберто Карбальес-Баэна / Марко Чеккинато (Испания/Италия)

Джейми Маррей / Бруно Суарес (Великобритания / Бразилия, 5) – Паоло Лоренци / Альберт Рамос-Виньолас (Италия/Испания).

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