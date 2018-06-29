Ни один россиянин не сыграет на парном турнире Уимблдона

В Лондоне состоялась жеребьёвка мужского парного турнира Уимблдона. В итоговой сетке не оказалось ни одного представителя России. Лидеры посева начнут турнир следующим образом:



Оливер Марах / Мате Павич (Австрия / Хорватия, 1) – Федерико Дельбонис / Мигель-Анхель Рейес-Варела (Аргентина/Мексика)



Лукаш Кубот / Марсело Мело (Польша / Бразилия, 2) – Джонни О'Мара / Люк Бамбридж (Великобритания)



Хенри Континен / Джон Пирс (Финляндия / Австралия, 3) – Максимо Гонсалес / Николас Джарри (Аргентина/Чили)



Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю (Франция, 4) – Роберто Карбальес-Баэна / Марко Чеккинато (Испания/Италия)



Джейми Маррей / Бруно Суарес (Великобритания / Бразилия, 5) – Паоло Лоренци / Альберт Рамос-Виньолас (Италия/Испания).