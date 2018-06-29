Маннарино: я смог сохранить спокойствие в ключевые моменты игры с Монфисом

Французский теннисист Адриан Маннарино остался доволен своей игрой в поединке с соотечественником Гаэлем Монфисом. Матч, проходивший в рамках полуфинала турнира в Анталье, завершился победой первой ракетки соревнований со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.



«Матч получился весьма сложным. Я сохранял спокойствие даже в самые трудные моменты и старался демонстрировать умную игру. Думаю, что этот план сработал. Я доволен сегодняшним выступлением, в ключевые отрезки мне удалось сохранить спокойствие», — цитирует Маннарино официальный сайт ATP.



В финальном матче Маннарино встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром, посеянным под вторым номером.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.