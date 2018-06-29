Соболенко: у меня есть возможность понять, как обыграть Возняцки

Белоруска Арина Соболенко с нетерпением ждёт финального матча на турнире в Истбурне (Великобритания). Её соперницей будет датчанка Каролина Возняцки, посеянная под первым номером.



«Когда росла, наблюдала за матчами Возняцки. Мне запомнился розыгрыш с участием Каролины в одной из игр. Она быстро перемещалась по корту и доставала все мячи, которые летели на её половину. Возможно, это был самый длительный розыгрыш, который я видела. С нетерпением жду финального матча, будет очень интересно. У меня появился шанс понять, как обыграть Возняцки», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.