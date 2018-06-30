Победы Джумхура и Маннарино — в обзоре полуфиналов турнира в Анталье

Босниец Дамир Джумхур (2) в двух партиях обыграл представителя Чехии Иржи Веселы – 6:3, 7:6 (7:1).



Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Победитель отметился 5 эйсами, 1 двойной ошибкой и 3 реализованными брейк-пойнтами из 6. На счету Веселы 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8 имевшихся.

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Французский теннисист Адриан Маннарино (1) в полуфинале турнира категории ATP 250, который проходит на травяных кортах Антальи (Турции) обыграл соотечественника Гаэля Монфиса (4) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.



Продолжительность поединка составила 2 часа 1 минуту. Маннарино однажды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Монфиса 17 эйсов, 3 ошибки на подаче и 5 упущенных брейк-пойнтов.

Видео также доступно на «Чемпионате».