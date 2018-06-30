Джокович сохранил место в Совете игроков, Стаховский, Маррей и Симон – нет

На общем собрании теннисистов перед стартом Уимблдона-2018 был объявлен состав нового Совета игроков ATP, который определили голосованием среди всех спортсменов. Он будет действителен до 2020 года.



В обновлённый состав не вошли британец Энди Маррей, украинец Сергей Стаховский и француз Жиль Симон.



Из игроков топ-50 в совет вошли американцы Сэм Куэрри и Джон Иснер, голландец Робин Хасе и южноафриканец Кевин Андерсон.



Новый совет игроков ATP:



Топ-50: Кевин Андерсон, Робин Хасе, Джон Иснер, Сэм Куэрри.

Топ 51-100: Лу Ён-Хсунь, Вашек Поспишил.

Пары: Джейми Маррей, Бруно Суарес.

Другие: Новак Джокович, Стефано Травалья.

Ветераны: Колин Доудесвелл.

Тренеры: Дани Валверду.