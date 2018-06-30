На общем собрании теннисистов перед стартом Уимблдона-2018 был объявлен состав нового Совета игроков ATP, который определили голосованием среди всех спортсменов. Он будет действителен до 2020 года.
В обновлённый состав не вошли британец Энди Маррей, украинец Сергей Стаховский и француз Жиль Симон.
Из игроков топ-50 в совет вошли американцы Сэм Куэрри и Джон Иснер, голландец Робин Хасе и южноафриканец Кевин Андерсон.
Новый совет игроков ATP:
Топ-50: Кевин Андерсон, Робин Хасе, Джон Иснер, Сэм Куэрри.
Топ 51-100: Лу Ён-Хсунь, Вашек Поспишил.
Пары: Джейми Маррей, Бруно Суарес.
Другие: Новак Джокович, Стефано Травалья.
Ветераны: Колин Доудесвелл.
Тренеры: Дани Валверду.
Джокович сохранил место в Совете игроков, Стаховский, Маррей и Симон – нет