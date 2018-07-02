2 июля состоится матч первого круга Уимблдона, в котором сыграют россиянка Екатерина Александрова и представительница Беларуси Виктория Азаренко. Начало поединка запланировано на 15:30 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Александрова — Азаренко на Уимблдоне.



Победительница этого поединка за выход в третий круг соревнований поспорит либо с чешкой Каролиной Плишковой (7), либо с британкой Хэрриет Дарт (WC).

Федерер приступает к защите титула. Матчи 1-го дня Уимблдона Чемпион-2017 Федерер, россияне Макарова, Кузнецова, Медведев, Донской, Южный, а также Свитолина, Азаренко и сёстры Уильямс откроют Уимблдон.