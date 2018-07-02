2 июля состоится матч первого круга Уимблдона, в котором сыграют россиянка Екатерина Александрова и представительница Беларуси Виктория Азаренко. Начало поединка запланировано на 15:30 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Александрова — Азаренко на Уимблдоне.
Победительница этого поединка за выход в третий круг соревнований поспорит либо с чешкой Каролиной Плишковой (7), либо с британкой Хэрриет Дарт (WC).
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