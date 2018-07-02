Рублёв поднялся на 33-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 2 июля россиянин Андрей Рублёв поднялся на 33-ю строчку. На минувшей неделе стало известно, что он пропустит Уимблдон. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 2 июля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8720.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5755.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080.

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 5060.

6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4780.

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3835.

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635.

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110.

10 (10). Джон Иснер (США) — 3045.

…

33 (34). Андрей Рублёв (Россия) — 1281...

40 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1130...

67 (59). Даниил Медведев (Россия) — 847...

83 (82). Евгений Донской (Россия) — 706.

Федерер приступает к защите титула. Матчи 1-го дня Уимблдона Чемпион-2017 Федерер, россияне Макарова, Кузнецова, Медведев, Донской, Южный, а также Свитолина, Азаренко и сёстры Уильямс откроют Уимблдон.