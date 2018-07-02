Рублёв поднялся на 33-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 2 июля россиянин Андрей Рублёв поднялся на 33-ю строчку. На минувшей неделе стало известно, что он пропустит Уимблдон. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 2 июля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8720.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5755.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080.
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 5060.
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4780.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3835.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635.
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3045.
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33 (34). Андрей Рублёв (Россия) — 1281...
40 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1130...
67 (59). Даниил Медведев (Россия) — 847...
83 (82). Евгений Донской (Россия) — 706.