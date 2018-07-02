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Штруфф, Мюллер и Стаховский вышли во второй круг Уимблдона

Штруфф, Мюллер и Стаховский вышли во второй круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел во второй круг Уимблдона. В стартовом матче Штруфф в пяти сетах обыграл 32-ю ракетку турнира аргентинца Леонарда Майера со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:1. Матч продолжался 3 часа 29 минут. Штруфф 17 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Майера 14 эйсов, 9 ошибок на подаче и 2 брейка.

Также во второй круг вышел Жиль Мюллер из Люксембурга, обыгравший американца Майкла Ммо — 7:5, 4:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:1. Обладатель «уайлд-кард» украинец Сергей Стаховский обыграл португальца Жоау Соузу — 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 13:35 МСК
Ян-Леннард
Штруфф
Леонардо
Майер
3:6 6:7 7:6 7:6 6:1
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 13:35 МСК
Жиль
Мюллер
Майкл
Ммо
7:5 4:6 7:6 3:6 6:1
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 13:35 МСК
Сергей
Стаховский
Жоау
Соуза
6:3 6:3 5:7 1:6 6:4
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