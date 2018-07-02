Джорджи не пустила Севастову во второй круг Уимблдона

Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла во второй круг Уимблдона. В матче первого круга соревнований Джорджи в трёх партиях обыграла 21-ю ракетку турнира Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:1, 2:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 54 минуты. Джорджи трижды подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 5 из 18 брейк-пойнтов. На счету Севастовой 2 эйса, 7 ошибок на подаче и 4 брейка.

За выход в третий круг Джорджи сыграет с сильнейшей в противостоянии сербки Александры Крунич и американки Мэдисон Бренгл.