Азаренко одолела Александрову в первом круге Уимблдона

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой в матче первого круга Уимблдона со счётом 7:6 (7:4), 6:3.



Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты. Азаренко 3 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Александровой 7 эйсов, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.



За выход в третий круг соревнований Виктория поспорит с Каролиной Плишковой из Чехии. Посеянная на Уимблдоне под седьмым номером спортсменка одолела представительницу Великобритании Хэрриет Дарт (WC) со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 6:1.

Федерер приступает к защите титула. Матчи 1-го дня Уимблдона Чемпион-2017 Федерер, россияне Макарова, Кузнецова, Медведев, Донской, Южный, а также Свитолина, Азаренко и сёстры Уильямс откроют Уимблдон.