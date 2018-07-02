Винус Уильямс преодолела первый круг Уимблдона, проиграв первый сет Ларссон

Американка Винус Уильямс (9) одолела шведку Юханну Ларссон в матче первого круга Уимблдона. Счёт встречи — 6:7 (3:7), 6:2, 6:1.



Поединок длился 2 часа и 11 минут. Уильямс 2 раза подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 9 из 16 брейк-пойнтов. На счету Ларссон 2 эйса, 11 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.



Винус встретится в следующем круге с румынкой Александрой Дулгеру (Q), которая в стартовом матче обыграла Кристину Плишкову со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Поединок состоится в среду, 4 июля.

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