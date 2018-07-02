В июле билеты на ВТБ Кубок Кремля можно купить со скидкой 25%

Стартовал первый этап продажи билетов на московский теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля, который пройдёт в спорткомплексе «Олимпийский» с 13 по 21 октября 2018 года, сообщает пресс-служба турнира.

До конца июля всем желающим предоставляется скидка 25% на любую категорию билета, на любой из дней турнира. Билеты можно приобрести в кассах СК «Олимпийский», а также у агентов соревнований. Акция продлится до 31 июля 2018 года.

ВТБ Кубок Кремля — это не просто теннис. Это турнир с большой историей, где встречаются одновременно мужской и женский турниры, интерактивное шоу и выступления зарубежных артистов, приятный досуг и драйв спортивного мероприятия.