Вавринка не пустил Димитрова во 2-й круг Уимблдона

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг Уимблдона. В стартовом матче Вавринка в трёх сетах обыграл шестую ракетку соревнований, болгарина Григора Димитрова, со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 2 часа 50 минут. Вавринка 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Димитрова 12 эйсов, 4 ошибки на подаче и 4 брейка.

Во второй круг вышли также француз Гаэль Монфис, взявший верх над соотечественником Ришаром Гаске (23) — 7:6 (8:6), 7:5, 6:4, и грек Стефанос Циципас (31), обыгравший француза Грегуара Баррера (Q) — 6:3, 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.