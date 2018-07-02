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Вавринка не пустил Димитрова во 2-й круг Уимблдона

Вавринка не пустил Димитрова во 2-й круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг Уимблдона. В стартовом матче Вавринка в трёх сетах обыграл шестую ракетку соревнований, болгарина Григора Димитрова, со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 2 часа 50 минут. Вавринка 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Димитрова 12 эйсов, 4 ошибки на подаче и 4 брейка.

Во второй круг вышли также француз Гаэль Монфис, взявший верх над соотечественником Ришаром Гаске (23) — 7:6 (8:6), 7:5, 6:4, и грек Стефанос Циципас (31), обыгравший француза Грегуара Баррера (Q) — 6:3, 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 18:30 МСК
Стэн
Вавринка
Григор
Димитров
1:6 7:6 7:6 6:4
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 18:15 МСК
Гаэль
Монфис
Ришар
Гаске
7:6 7:5 6:4
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 18:00 МСК
Стефанос
Циципас
Грегуар
Баррер
6:3 6:4 6:7 7:5
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