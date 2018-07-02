Кузнецова не смогла выйти во 2-й круг Уимблдона, уступив Стрыцовой

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла преодолеть барьер первого круга на Уимблдоне. В своём стартовом матче Кузнецова в упорной борьбе в двух сетах уступила 23-й ракетке соревнований, чешке Барборе Стрыцовой, со счётом 6:7 (6:8), 5:7. Матч продолжался 1 час 57 минут. Кузнецова дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Стрыцовой 2 эйса, 6 ошибок на подаче и 4 брейка.

Следующей соперницей Стрыцевой во втором круге Уимблдонского теннисного турнира будет украинка Леся Цуренко.