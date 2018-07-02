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Маннарино, Лоренци и Доналдсон — во 2-м круге Уимблдона

Маннарино, Лоренци и Доналдсон — во 2-м круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Французский теннисист Адриан Маннарино вышел во второй круг Уимблдона. Во встрече первого круга соревнований 22-й сеяный Маннарино в четырёх партиях обыграл вышедшего из квалификации чилийца Кристьяна Гарина со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался 2 часа 6 минут. Маннарино 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Гарина 10 эйсов, 4 ошибки на подаче и 4 брейка.

Во второй круг вышли также итальянец Паоло Лоренци, обыгравший серба Ласло Джере со счётом 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:2, 6:4, и американец Джаред Доналдсон, взявший верх на Малеком Жазири из Туниса — 7:6 (7:5), 6:3, 6:1.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 18:55 МСК
Адриан
Маннарино
Кристьян
Гарин
6:3 1:6 7:6 6:2
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 18:55 МСК
Ласло
Джере
Паоло
Лоренци
6:7 7:6 2:6 4:6
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 18:15 МСК
Малек
Жазири
Джаред
Доналдсон
6:7 3:6 1:6
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