Азаренко: когда я неудачно упала, сразу нахлынули плохие воспоминания

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Екатериной Александровой в матче первого круга Уимблдона со счётом 7:6 (7:4), 6:3. В одном из моментов бывшая первая ракетка мира поскользнулась и неудачно упала, но смогла продолжить игру.

«Моё падение получилось не слишком приятным. Сразу же нахлынули плохие воспоминания. Я немного заволновалась. Но благодаря адреналину, который испытываешь во время игры, болевые ощущения не такие, как обычно.

Я горжусь тем, как смогла справиться с ситуацией. Я была спокойна и сконцентрирована на том, что нужно делать. Никаких драм. Я хорошо справилась в психологическом плане", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

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