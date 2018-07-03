Возняцки: знаю, что могу выиграть турнир «Большого шлема». Это приятное ощущение

Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от победы над представительницей США Варварой Лепченко в первом круге Уимблдона со счётом 6:0, 6:3. На минувшей неделе вторая ракетка мира завоевала титул на соревнованиях в Истбурне.

«Думаю, победа в Истбурне придала мне заряд уверенности. Я выиграла этот турнир лишь пару дней назад. Чувствую, что выполняю хорошие удары и в целом играю отлично. Конечно, победа на Australian Open также придала мне сил. Теперь я знаю, что могу выиграть турнир „Большого шлема“. Это приятное ощущение», — приводит слова Возняцки официальный сайт тура.

1-й день Уимблдона. Федерер разгромил Лайовича, Медведев — Чорича. Как это было В 1-й день Уимблдона выиграли Федерер, Азаренко, Возняцки, Макарова, Медведев, сошли с дистанции Донской, Стивенс, Чорич.