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Чилич: я отлично подавал в матче с Нисиокой

Чилич: я отлично подавал в матче с Нисиокой
Теннис / Уимблдон 2018

Хорват Марин Чилич (3) прокомментировал победу на японцем Йосихито Нисиокой, одержанную в первом раунде Уимблдона – 6:1, 6:4, 6:4.

«Победа на Queens Club стала отличной подготовкой к Уимблдону. Я провёл в Лондоне пять отличных матчей, которые прибавили мне уверенности. Так было и в прошлом году – я вышел в финал Queens Club, что дало мне ощущение того, что моя игра на высоком уровне. Я продолжил играть в таком же ключе на Уимблдоне и дошёл до финала.

Сегодня Нисиока стал значительно лучше играть во второй и третьей партиях, но я показал отличный теннис, прежде всего на подаче, что не может не радовать.

Пелья – хороший игрок, отлично выступающий на харде и грунте. На траве он выигрывает не так много, но я видел его матчи в Штутгарте – вероятно, он прибавляет на этом покрытии», – цитирует Чилича официальный сайт ATP.

Следующим соперником третьей ракетки турнира станет аргентинский теннисист Гидо Пелья.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 13:40 МСК
Марин
Чилич
Йосихито
Нисиока
6:1 6:4 6:4
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