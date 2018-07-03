Хорват Марин Чилич (3) прокомментировал победу на японцем Йосихито Нисиокой, одержанную в первом раунде Уимблдона – 6:1, 6:4, 6:4.
«Победа на Queens Club стала отличной подготовкой к Уимблдону. Я провёл в Лондоне пять отличных матчей, которые прибавили мне уверенности. Так было и в прошлом году – я вышел в финал Queens Club, что дало мне ощущение того, что моя игра на высоком уровне. Я продолжил играть в таком же ключе на Уимблдоне и дошёл до финала.
Сегодня Нисиока стал значительно лучше играть во второй и третьей партиях, но я показал отличный теннис, прежде всего на подаче, что не может не радовать.
Пелья – хороший игрок, отлично выступающий на харде и грунте. На траве он выигрывает не так много, но я видел его матчи в Штутгарте – вероятно, он прибавляет на этом покрытии», – цитирует Чилича официальный сайт ATP.
Следующим соперником третьей ракетки турнира станет аргентинский теннисист Гидо Пелья.
Чилич: я отлично подавал в матче с Нисиокой