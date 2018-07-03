Виландер: не считаю Шарапову фаворитом, но она может выиграть Уимблдон

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер поделился ожиданиями от выступления россиянки Марии Шараповой на Уимблдоне.

«Думаю, Мария вернулась к своей лучшей физической форме, так что ей может помешать лишь нехватка уверенности в своих силах. Это Уимблдон, и она верит, что может его выиграть. Не так много игроков знают, как выигрывать турниры „Большого шлема“, как играть на центральном корте. Мария это знает.

Я не считаю её фаворитом. Если сравнивать её с Сереной, то всегда впереди оказывается Уильямс. Но Мария может победить. Будем ждать её прорыва, но когда он случится, мы не знаем. Может, всё решит одна игра, например, в четвертьфинале, когда она в упорной борьбе возьмёт партию или отыграет сетболы. На таком уровне всё могут решить мелочи.

Ей нужен сценарий, при котором она может сказать: «Прежнее ощущение вернулось». Если это произойдёт на второй неделе, она начнёт чувствовать себя непобедимой", — цитирует Виландера Evening Standard.

1-й день Уимблдона. Федерер разгромил Лайовича, Медведев — Чорича. Как это было В 1-й день Уимблдона выиграли Федерер, Азаренко, Возняцки, Макарова, Медведев, сошли с дистанции Донской, Стивенс, Чорич.