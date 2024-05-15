Видеообзор поражения Виктории Азаренко от Даниэль Коллинз в четвертьфинале турнира в Риме

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В четвертьфинальном матче 34-летняя Азаренко (24) со счётом 4:6, 3:6 проиграла 15-й ракетке мира представительнице США Даниэль Коллинз (13). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 46 минут. Для американки это 19-я победа в последних 20 матчах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Азаренко с Коллинз.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

За выход в финал турнира в Риме Коллинз сразится с ещё одной белоруской — второй ракеткой мира Ариной Соболенко (2).