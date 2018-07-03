Победы Медведева, Федерера и Вавринки — в обзоре первого круга Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг Уимблдона, в трёх партиях обыграв представителя Хорватии Борну Чорича со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:2.

Действующий победитель соревнований швейцарец Роджер Федерер начал защиту титула с уверенной победы над сербом Душаном Лайовичем со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

Ещё один представитель Швейцарии Стэн Вавринка стартовал с победы над болгарином Григором Димитровым — 1:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:4.

Видеообзор поединков первого круга Уимблдона доступен на «Чемпионате».

1-й день Уимблдона. Федерер разгромил Лайовича, Медведев — Чорича. Как это было В 1-й день Уимблдона выиграли Федерер, Азаренко, Возняцки, Макарова, Медведев, сошли с дистанции Донской, Стивенс, Чорич.