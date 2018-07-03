Стосур победила Пэн Шуай и сыграет с Гавриловой на Уимблдоне

Австралийская теннисистка Саманта Стосур вышла во второй круг Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Китая Пэн Шуай со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту. Саманта трижды подала навылет и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Уимблдона Стосур поспорит со своей соотечественницей Дарьей Гавриловой, посеянной под 26-м номером. Соревнования в женском одиночном разряде на Уимблдоне завершатся 14 июля.

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.