Эдмунд, Гулбис и Шварцман одержали победы на старте Уимблдона

Британский теннисист Кайл Эдмунд, посеянный на Уимблдоне под 21-м номером, вышел во второй круг, обыграв австралийца Алекса Болта (Q) со счётом 6:2, 6:3, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 43 минуты. Кайл 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в третий круг Эдмунд поспорит с победителем матча Юити Сугита (Япония) — Брэдли Клан (США, Q).

Уимблдон. Мужчины. Первый круг

Эрнест Гулбис (Латвия, Q) — Джей Кларк (Великобритания, WC) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.

Диего Шварцман (Аргентина, 14) — Мирза Башич (Босния и Герцеговина) — 6:3, 6:2, 6:1.

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.