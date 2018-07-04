Квитова: наверное, я слишком сильно хотела победить

Чешка Петра Квитова прокомментировала своё поражение от представительницы Беларуси Александры Саснович в первом круге Уимблдона со счётом 4:6, 6:4, 0:6.

«Наверное, я слишком сильно хотела победить. Я уже шутила, что, пожалуй, в ближайшие годы не буду играть на турнирах „Большого шлема“. Посмотрим, как всё сложится.

Когда я была моложе, то лучше играла на соревнованиях «Большого шлема», чем на других турнирах. Теперь же я на рядовых турнирах выступаю лучше, чем на мэйджорах. Я дала себе обещание, что буду более терпеливой и постараюсь изменить эту ситуацию. Наверное, дело в турнирах «Большого шлема». На данный момент у меня не получается успешно выступать на этих соревнованиях. Но это нормально. Я попробую в следующий раз. Самое сложное здесь — первый, второй, третий круг. Дальше всё получается легче.

В матче с Саснович я не очень хорошо себя чувствовала. Это первый круг. Я вновь нервничала. Не знаю, почему так получилось. Я боролась сама с собой. Пожалуй, я была своей главной соперницей. Я старалась. Во втором сете я изменила ситуацию, сделав ранний брейк. В третьем Александра сразу захватила контроль над игрой. Я уже ничего не смогла поделать.

Наверное, я не могла играть с чистым разумом. Я думала больше, чем нужно. Моя рука также не двигалась так легко, как хотелось бы. Я была напряжена, не очень хорошо двигалась. Я ждала, когда всё это сложится воедино и наладится. Во втором сете это случилось, но затем соперница доминировала на корте. Я позволила ей так играть.

Александра прекрасно двигается по корту и достаёт все мячи с бэкхенда. Я не оказывала давление на неё, и она делала всё, что хотела. Также она выполняла отличные укороченные удары. Кажется, я ни одного не достала.



Как уже говорила, я выиграла главный матч в своей жизни и карьере, это больше чем «Большой шлем». Конечно, мне грустно, я очень хотела победить. Пожалуй, слишком сильно хотела. Но, как я сказала в Бирмингеме, мой сезон и так получается великолепным. Будущие победы станут бонусом. Именно такой у меня настрой. И я не притворяюсь. Я выиграла свой главный матч, поэтому улыбаюсь сейчас", — цитирует Квитову официальный сайт тура.

2-й день Уимблдона. Фантастическое поражение Шараповой от Дьяченко. Как это было Дьяченко сенсационно остановила Шарапову, сошли с дистанции Квитова, Гарсия, Павлюченкова. Дальше идут Надаль, Хачанов, Касаткина, Халеп.