Мугуруса: мне противостояла британка, но симпатии зрителей разделились поровну

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на Уимблдоне под третьим номером, прокомментировала победу в первом круге над представительницей Великобритании Наоми Броэди со счётом 6:2, 7:5 и поделилась ожиданиями от встречи с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк.

«Атмосфера на центральном корте была отличной. Я знала, что мне противостоит британская теннисистка. Но зрители были справедливы, их симпатии разделились поровну. Всегда приятно выступать на этой арене и одном из самых прекрасных кортов. Думаю, матч получился отличным. Я довольна тем, как всё сложилось. Я знала, что Наоми играет немного не так, как другие. Всегда непросто противостоять соперницам со своим стилем игры. Очень рада, что смогла победить.

Я встречалась с Ван Эйтванк раньше, но это было уже давно. Она очень талантливая теннисистка. Думаю, ей нравится играть на траве. У неё отличные удары и подача. В первом круге она одержала достаточно комфортную победу. Как и любая игра на траве, предстоящий матч будет непредсказуемым. Я буду продолжать работать над своей игрой и готовиться", — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.

Мугуруса начала защиту титула на Уимблдоне с победы над Броэди

2-й день Уимблдона. Фантастическое поражение Шараповой от Дьяченко. Как это было Дьяченко сенсационно остановила Шарапову, сошли с дистанции Квитова, Гарсия, Павлюченкова. Дальше идут Надаль, Хачанов, Касаткина, Халеп.