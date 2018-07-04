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Федерер: то, что Лопес побил мой рекорд, просто замечательно

Федерер: то, что Лопес побил мой рекорд, просто замечательно
Теннис / Уимблдон 2018

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал падение своего рекорда по количеству выступлений на турнирах «Большого шлема» кряду. Уимблдон-2018 стал для Фелисьяно Лопеса 66-м – испанец не пропустил ни одного мэйджора с Australian Open-2002. Ранее этот рекорд принадлежал Федереру.

«Приятно, что всё больше и больше игроков сохраняют себя в форме. То, что Лопес побил мой рекорд, просто замечательно. Это результат того, что мы оба продолжаем играть на высоком уровне и любить спорт. Надеюсь, многие игроки смогут добиться подобного достижения», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Ф. Лопес превзошёл рекорд Федерера по количеству выступлений на ТБШ кряду
10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
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