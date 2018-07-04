Федерер: то, что Лопес побил мой рекорд, просто замечательно

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал падение своего рекорда по количеству выступлений на турнирах «Большого шлема» кряду. Уимблдон-2018 стал для Фелисьяно Лопеса 66-м – испанец не пропустил ни одного мэйджора с Australian Open-2002. Ранее этот рекорд принадлежал Федереру.



«Приятно, что всё больше и больше игроков сохраняют себя в форме. То, что Лопес побил мой рекорд, просто замечательно. Это результат того, что мы оба продолжаем играть на высоком уровне и любить спорт. Надеюсь, многие игроки смогут добиться подобного достижения», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Ф. Лопес превзошёл рекорд Федерера по количеству выступлений на ТБШ кряду