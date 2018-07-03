Ф. Лопес превзошёл рекорд Федерера по количеству выступлений на ТБШ кряду

Испанец Фелисьяно Лопес в первом круге Уимблдона переиграл аргентинца Федерико Дельбониса со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Таким образом, 36-летний уроженец Толедо выступил в основной сетке турнира серии «Большого шлема» в 66-й раз кряду, превзойдя достижение швейцарца Роджера Федерера. Серия Фелисьяно началась на «Ролан Гаррос»—2002.

«Когда я узнал, что иду на рекорд, я подумал: „Вау, я могу в чём-то превзойти Федерера!“ Это просто число, но я действительно горжусь своей стабильностью. Важно не количество турниров „Большого шлема“, а то, сколько лет я выступаю на высоком уровне. Вот что на самом деле важно.

Что касается матча с Дель Потро, то заслуживает уважение то, как он вернулся после трудных травм и операций и теперь вновь побеждает топ-игроков. Я с нетерпением жду нашей встречи, постараюсь сыграть агрессивно и сосредоточусь на своей подаче, чтобы воспользоваться малейшим шансом, который он мне даст", — приводит слова Лопеса официальный сайт АТР.

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