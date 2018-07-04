Возняцки: не помню финального матча между Федерером и Надалем на Уимблдоне-2008

Датская теннисистка Каролина Возняцки не сумела вспомнить детали финала Уимблдона-2008, в котором испанец Рафаэль Надаль прервал пятилетнее властвование на турнире швейцарца Роджера Федерера.



«Честно говоря, я не особо помню детали того матча. Они оба выиграли так много турниров, что не так просто уследить за всем. У центрального корта Лондона невероятная история. Каждый турнир «Большого шлема» имеет свой шарм, но Уимблдон – особенный. Запах травы на кортах, атмосфера – всё это завораживает», – цитирует Возняцки Tennis World USA.

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