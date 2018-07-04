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Маннарино стал соперником Медведева по третьему кругу Уимблдона

Маннарино стал соперником Медведева по третьему кругу Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Француз Гаэль Монфис во втором круге Уимблдона взял верх над итальянцем Паоло Лоренци со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 2 часа 52 минуты. 31-летний парижанин, занимающий 44-е место в рейтинге АТР, 12 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки. Оба соперника сделали по 4 брейка. В третьем круге Монфис сыграет с американцем Сэмом Куэрри (11).

Ещё один представитель Франции — Адриан Маннарино (22) — переиграл американца Райана Харрисона со счётом 7:5, 7:5, 7:6 (7:4). Следующим соперником 30-летнего Маннарино, который располагается на 26-й позиции в мужской табели о рангах, станет россиянин Даниил Медведев.

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
04 июля 2018 года, среда. 15:15 МСК
Паоло
Лоренци
Гаэль
Монфис
6:3 3:6 6:7 6:7
Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
04 июля 2018 года, среда. 15:35 МСК
Адриан
Маннарино
Райан
Харрисон
7:5 7:5 7:6
Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона
Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.
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