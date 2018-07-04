С. Уильямс: я двигаюсь в правильном направлении

Американка Серена Уильямс (25) осталась довольна игрой в матче с болгарской теннисисткой Викторией Томовой (Q), который состоялся в рамках второго круга Уимблдона. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» победила со счётом 6:1, 6:4.



«Есть немало аспектов, которые необходимо улучшить, но я чувствую, что двигаюсь в правильном направлении. Прошедший матч сложился лучше, чем игра первого раунда. Надеюсь, буду прогрессировать с каждой встречей. Я стала подавать намного стабильнее, хотя над этим элементом нужно продолжать работать. Поединок второго круга оставил более приятное впечатление, чем первая игра. Нужно отдать должное сопернице, она показала неплохой теннис. Думаю, она на правильном пути», — цитирует Уильямс официальный сайт WTA.



Следующей оппоненткой Уильямс-младшей станет француженка Кристина Младенович.

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